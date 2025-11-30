Carlo Angeletti il ricordo Il suo agire per la città

ASSISI – In tanti hanno partecipato al conferimento dell’ onorificenza di " Benemerito della Città di Assisi " alla memoria di Carlo Angeletti, storico ristoratore assisano, ma anche animatore della vita culturale e sociale della città scomparso prematuramente il 28 novembre di dieci anni fa: è stato fondatore del Piccolo Teatro degli Instabili, ideatore e realizzatore della "Maggiolata", di "Echo la Primavera", del presepe "Colle del Paradiso", della nascita della "Società Culturale Arnaldo Fortini". Il riconoscimento è stato consegnato alla moglie Antonietta Mancinelli e alla figlia Fulvia Angeletti dal sindaco di Assisi Valter Stoppini, presenti anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Carlo Angeletti, il ricordo. Il suo agire per la città"

Leggi anche questi approfondimenti

UC SINALUNGHESE. . ? Le parole di Alessandro Nannoni autore del secondo goal che ha permesso alla Sinalunghese di superare per 2-1 il Pontassieve al Carlo Angeletti. #ucsinalunghese #siAMOlasinalunghese - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Angeletti è benemerito della Città di Assisi: cerimonia ieri in Comune (foto) - Alla memoria di Carlo Angeletti, fondatore del Piccolo Teatro degli Instabili, è stata consegnata venerdì pomeriggio la prestigiosa onorificenza di “Benemerito della Città di Assisi”. Secondo assisinews.it

Carlo Angeletti è 'Benemerito della città di Assisi' - Il Consiglio comunale di Assisi, nella seduta del 18 novembre 2025, ha conferito all'unanimità il riconoscimento di "Benemerito della Città di Assisi" alla memoria di Carlo Angeletti, fondatore del Pi ... msn.com scrive

Omaggio a Carlo Angeletti. Un concerto per ricordarlo - ASSISI – Carlo Angeletti (nella foto) è stato una figura di spicco: ristoratore storico della città, ha fondato il Piccolo Teatro degli Instabili e la Società culturale Arnaldo Fortini, è stato ... Segnala lanazione.it