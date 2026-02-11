Addio a Bianca Maria Piccinino prima giornalista televisiva italiana intervistò Lady Diana e Gorbaciov

Roma si sveglia con la notizia della morte di Bianca Maria Piccinino, prima giornalista televisiva in Italia. La giornalista, che aveva 101 anni, se ne è andata il 20 luglio 2025, ma la notizia è uscita solo ora. La sua carriera fu lunga e ricca di momenti importanti: intervistò Lady Diana e Gorbaciov. La città la ricorda con rispetto, anche se la sua scomparsa è stata annunciata con molto ritardo.

Roma saluta Bianca Maria Piccinino, che si è spenta il 20 luglio 2025 all'età di 101 anni. La particolarità? La notizia è emersa solo ora, dopo oltre sei mesi di silenzio assoluto. Non si è trattato di una dimenticanza, ma di una scelta precisa della giornalista stessa. A spiegarlo è stata la figlia Paola Ricci in un'intervista all'Adnkronos: "Mamma ha voluto così. Ho informato solo parenti e amici stretti. Dopo sei mesi riesco finalmente a parlarne, anche se con grande fatica. Una volta lasciata la tv, non ha più voluto essere al centro dell'attenzione, neppure per i suoi 100 anni nel 2024, quando molti volevano intervistarla".

