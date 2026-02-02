Maria Rita Parsi i vip piangono la sua morte sabato i funerali
Sabato mattina si svolgeranno i funerali di Maria Rita Parsi nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Molti vip e amici si sono già stretti intorno alla famiglia, pronti a dare l’ultimo saluto alla psicologa e scrittrice scomparsa. La cerimonia è prevista alle 11 e già si percepisce un’aria di commozione tra coloro che hanno vissuto e apprezzato il suo lavoro.
Questa mattina la notizia della morte di Maria Rita Parsi è uscita come un fulmine a ciel sereno. Fino a ieri mattina era in tv, ma adesso non è più tra noi. Le sue ospitate hanno sempre lanciato messaggi ricolti all’educazione, in quanto lei si è sempre interessati ai giovani. In queste ore molti personaggi dello spettacolo la stanno ricordando, per molti di loro è stata una luminare, ma anche un punto di riferimento. In particolare, Jerry Calà che ha svelato che è stato in terapia proprio da lei e che lo ha aiutato tanto. Maria Rita Parsi, il ricordo di Jerry Cala’, Simona Ventura, Mara Venier. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Maria Rita Parsi
Monica Setta, il dolore per la morte di Maria Rita Parsi: "Dovevamo vederci sabato scorso. Non ho parole amica mia"
Monica Setta esprime il suo dolore per la morte di Maria Rita Parsi.
Addio a Maria Rita Parsi, le cause della morte
L’annuncio della morte di Maria Rita Parsi ha preso tutti di sorpresa.
Ultime notizie su Maria Rita Parsi
Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; Degrado città e periferie, audizione Parsi; Maria Rita Parsi, la tragedia di Crans-Montana e un appello ai giornalisti: Non vi fate intimidire; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026).
Maria Rita Parsi, l’ultima apparizione in TV e il dolore di Balivo e Luxuria: Senza paroleLa psicologia dell'infanzia, scomparsa questa mattina all'età di 78 anni, è stata ricordata con commozione dalle due conduttrici. Ancora ignote le cause del decesso. libero.it
È morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa in difesa dei diritti dei bambiniPsicopedagogista e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ... rainews.it
È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento - facebook.com facebook
Con profondo dolore apprendo della scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, scrittrice e docente universitaria nota a livello internazionale; donna di straordinaria sensibilità ed intelligenza che ha dedicato tutta la vita all’ x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.