Sabato mattina si svolgeranno i funerali di Maria Rita Parsi nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Molti vip e amici si sono già stretti intorno alla famiglia, pronti a dare l’ultimo saluto alla psicologa e scrittrice scomparsa. La cerimonia è prevista alle 11 e già si percepisce un’aria di commozione tra coloro che hanno vissuto e apprezzato il suo lavoro.

Questa mattina la notizia della morte di Maria Rita Parsi è uscita come un fulmine a ciel sereno. Fino a ieri mattina era in tv, ma adesso non è più tra noi. Le sue ospitate hanno sempre lanciato messaggi ricolti all’educazione, in quanto lei si è sempre interessati ai giovani. In queste ore molti personaggi dello spettacolo la stanno ricordando, per molti di loro è stata una luminare, ma anche un punto di riferimento. In particolare, Jerry Calà che ha svelato che è stato in terapia proprio da lei e che lo ha aiutato tanto. Maria Rita Parsi, il ricordo di Jerry Cala’, Simona Ventura, Mara Venier. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maria Rita Parsi, i vip piangono la sua morte, sabato i funerali

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Monica Setta esprime il suo dolore per la morte di Maria Rita Parsi.

L’annuncio della morte di Maria Rita Parsi ha preso tutti di sorpresa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Addio alla psicologa Maria Rita Parsi, scrittrice e voce storica dei diritti dei minori; Degrado città e periferie, audizione Parsi; Maria Rita Parsi, la tragedia di Crans-Montana e un appello ai giornalisti: Non vi fate intimidire; Presentazione del libro La Scuola al tempo del Virtuale di Maria Rita Parsi (28.01.2026).

Maria Rita Parsi, l’ultima apparizione in TV e il dolore di Balivo e Luxuria: Senza paroleLa psicologia dell'infanzia, scomparsa questa mattina all'età di 78 anni, è stata ricordata con commozione dalle due conduttrici. Ancora ignote le cause del decesso. libero.it

È morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa in difesa dei diritti dei bambiniPsicopedagogista e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ... rainews.it

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento - facebook.com facebook

Con profondo dolore apprendo della scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, scrittrice e docente universitaria nota a livello internazionale; donna di straordinaria sensibilità ed intelligenza che ha dedicato tutta la vita all’ x.com