Tv un silenzio durato sei mesi | è morta Bianca Maria Piccinino

Dopo sei mesi di silenzio, la televisione italiana piange Bianca Maria Piccinino. La storica giornalista, volto noto della Rai, è scomparsa lasciando un vuoto nel mondo dell’informazione. Pioniera nel giornalismo televisivo, aveva aperto la strada alle donne in un settore dominato dagli uomini. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati, che ricordano la sua professionalità e il sorriso che accompagnava ogni suo servizio.
È stata una pioniera dell’informazione televisiva italiana, un volto storico della Rai e una delle prime donne a imporsi nel giornalismo televisivo nazionale. Bianca Maria Piccinino si è spenta a Roma il 20 luglio 2025, all’età di 101 anni. La notizia è rimasta riservata per oltre sei mesi, nel rispetto di una volontà espressa dalla stessa giornalista. A spiegare le ragioni del silenzio è stata la figlia Paola Ricci, che ha raccontato come la madre avesse scelto di non rendere pubblica la notizia della sua scomparsa, limitando l’informazione ai soli familiari e amici più stretti. Anche in occasione del suo centesimo compleanno, nel 2024, aveva preferito sottrarsi all’attenzione mediatica, rifiutando interviste e celebrazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
