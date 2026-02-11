Questa mattina, Acqua di Parma ha annunciato un’edizione speciale per celebrare i suoi 110 anni. La Maison ha lanciato una nuova fragranza, chiamata Colonia Il Profumo Millesimato, che riprende la tradizione della prima Eau de Cologne, ma con una sfumatura in più. L’azienda vuole festeggiare il traguardo con un prodotto unico, che unisce storia e innovazione.

Fondata a Parma nel 1916 dal Barone Carlo Magnani, la Maison fin dalle sue origini ha sempre voluto interpretare l’arte di vivere italiana, con tutta la sua eleganza e raffinatezza facilmente riconoscibile. La prima, Eau de Cologne, rimane il cuore senza tempo di questa filosofia che unisce stile e artigianalità. Un simbolo che nel corso del tempo è stata reinterpretato in chiave contemporanea, ogni volta accentuandone una sfumatura differente. Oggi il presente parla attraverso la nuova Colonia Il Profumo Millesimato, scelta per la cover beauty di Vanity Fair in edicola. Un'edizione limitata, creata dal profumiere Alexis Dadier, che offre una nuova sfaccettatura dell'iconica Colonia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Acqua di Parma e una edizione speciale per i suoi 110 anni

Acqua di Parma festeggia 110 anni di eleganza senza tempo.

Acqua di Parma festeggia 110 anni di storia con una nuova campagna pubblicitaria ambientata nel cuore della città natale.

