Acqua di Parma celebra 110 anni

Acqua di Parma festeggia 110 anni di eleganza senza tempo. La sua storia è fatta di raffinatezza discreta, di un lusso che si manifesta nella cura dei dettagli e nella sobrietà. Un marchio che, attraverso gli anni, ha mantenuto intatti i valori di qualità e stile, offrendo un’esperienza autentica e raffinata. Un percorso che sottolinea come la vera eleganza risieda nella semplicità e nella misura.

C’è un’idea di lusso che non alza mai la voce. Non ha bisogno di ostentazione, né di spiegarsi. È una questione di ritmo, di misura, di saper attendere. Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni tornando là dove tutto è cominciato: Parma. E lo fa con una campagna che non guarda al passato con nostalgia, ma lo attraversa con consapevolezza, trasformandolo in gesto contemporaneo. Fondata nel 1916 dal Barone Carlo Magnani, uomo colto e cosmopolita, Acqua di Parma nasce da un’intuizione radicale per il suo tempo, quella di immaginare una fragranza luminosa, solare, intima, lontana dagli eccessi opulenti che dominavano la profumeria dell’epoca. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Acqua di Parma celebra 110 anni Acqua di Parma celebra 110 anni con uno spot girato in cittàAcqua di Parma festeggia 110 anni di storia con una nuova campagna pubblicitaria ambientata nel cuore della città natale. L’attore, insieme a Sabrina Impacciatore, è il volto della campagna per i 110 anni di Acqua di ParmaNel 2026, Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni, un percorso iniziato nel cuore di Parma grazie al barone Carlo Magnani. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Acqua di Parma celebra 110 anni con uno spot girato in città; 110 anni di Acqua di Parma, la storia di una colonia diventata icona italiana; Acqua di Parma celebra 110 anni con Michael Fassbender e Sabrina Impacciatore; Nel nuovo video di Acqua di Parma c'è anche Michael Fassbender. 110 anni di eleganza: Acqua di Parma celebra l’arte di vivere italianaI l 2026 segna una data speciale: un secolo e un decennio da quando, nel cuore di Parma, i l barone Carlo Magnani diede vita alla prima fragranza di Acqua di Parma. Da allora, la Maison non ha mai ... iodonna.it Sabrina Impacciatore e Michael Fassbender innamorati per Acqua di ParmaNel film The Art of Living Italian, della regista Talia Collis, c’è Parma (il centro storico) e poi ci sono Michael Fassbender (in bicicletta e con un cestino pieno di limoni) e Sabrina Impacciatore ... amica.it Spot stellare girato nel cuore della città per Acqua di Parma con Michael Fassbender e Sabrina Impacciatore - Video x.com Acqua di Parma festeggia il suo 110º anniversario con una campagna cinematografica che unisce due interpreti: Michael Fassbender, icona di eleganza senza tempo, e Sabrina Impacciatore ambasciatrice dell’autenticità italiana. Ambientata nel cuore di Par - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.