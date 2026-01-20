Acqua di Parma celebra 110 anni con uno spot girato in città

Acqua di Parma festeggia 110 anni di storia con una nuova campagna pubblicitaria ambientata nel cuore della città natale. Lo spot riflette l’eleganza e la tradizione che da sempre accompagnano il marchio, sottolineando il legame con il territorio e la cultura italiana. Un omaggio alla lunga storia di eccellenza, presentato con sobrietà e raffinatezza, per rinnovare l’impegno verso qualità e autenticità.

Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni con una nuova campagna cinematografica ambientata proprio nella città dove tutto ebbe inizio. Per l’occasione, la Maison ha scelto come protagonisti Michael Fassbender, simbolo di eleganza senza tempo, e Sabrina Impacciatore, interprete dell’autenticità.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: La Polizia di Stato celebra il Natale con uno spot dedicato ai cittadini Leggi anche: Predator: Badlands | Uno spot celebra le critiche positive sul film Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Profumi innevati: le fragranze ispirazione neve per celebrare l'inverno e le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Michael Fassbender racconta l’arte di vivere italiana per Acqua di Parma - La nuova campagna di Acqua di Parma trasforma una città e un (nuovo) profumo in un racconto sul tempo e sull’eleganza ... gqitalia.it Sabrina Impacciatore e Michael Fassbender innamorati per Acqua di Parma - Nel film The Art of Living Italian, della regista Talia Collis, c’è Parma (il centro storico) e poi ci sono Michael Fassbender (in bicicletta e con un cestino pieno di limoni) e Sabrina Impacciatore ... amica.it [New] Michael Fassbender stuns for Acqua di Parma #fassy #magneto #xmen x.com Tra acqua e biodiversità: un viaggio nella Riserva Regionale Parma Morta (PR) Sabato 31 gennaio - uscita riservata agli insegnanti In occasione della Giornata delle Zone Umide, nell'ambito del progetto LIFE NatConnect2030, partecipiamo all'organizzazi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.