Acqua di Parma celebra 110 anni con uno spot girato in città

Acqua di Parma festeggia 110 anni di storia con una nuova campagna pubblicitaria ambientata nel cuore della città natale. Lo spot riflette l’eleganza e la tradizione che da sempre accompagnano il marchio, sottolineando il legame con il territorio e la cultura italiana. Un omaggio alla lunga storia di eccellenza, presentato con sobrietà e raffinatezza, per rinnovare l’impegno verso qualità e autenticità.

Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni con una nuova campagna cinematografica ambientata proprio nella città dove tutto ebbe inizio. Per l’occasione, la Maison ha scelto come protagonisti Michael Fassbender, simbolo di eleganza senza tempo, e Sabrina Impacciatore, interprete dell’autenticità.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

