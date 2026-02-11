Accusato di stupri su 89 ragazzini lui confessa anche l’omicidio di madre e zia Ma servono testimoni | il caso del prof in Francia

Un uomo di 79 anni, Jacques Leveugle, è stato arrestato in Francia con l’accusa di aver stuprato e molestato 89 minorenni nel corso di oltre 50 anni. Le violenze sarebbero avvenute in diversi paesi, tra cui Francia, Germania, Svizzera, Marocco, Filippine, India e Colombia. L’uomo ha ammesso anche di aver ucciso sua madre e sua zia, ma ora servono testimoni per chiarire i dettagli del caso.

Un francese di 79 anni, Jacques Leveugle, è finito in carcere per stupri e aggressioni sessuali aggravate su 89 minorenni, con violenze commesse tra il 1967 e il 2022 in 11 Paesi diversi, tra cui Francia, Germania, Svizzera, Marocco, Filippine, India e Colombia. Questi i casi finora emersi dalle indagini degli inquirenti francesi, che hanno lanciato un appello perché si facciano avanti quanti più testimoni possibile. Per questo il procuratore generale di Grenoble, Etienne Manteaux, ha scelto di rendere pubbliche le generalità dell’uomo, nato nel 1946 ad Annecy: l’obiettivo è consentire ad altre eventuali vittime di farsi avanti prima della sentenza.🔗 Leggi su Open.online

In Francia si rinnova l’orrore con un nuovo caso di abusi su minori.

Un uomo di 80 anni, Jacques Leveugle, è stato arrestato in Francia.

