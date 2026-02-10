orrore in francia ex insegnante accusato di 89 stupri su minori

In Francia si rinnova l’orrore con un nuovo caso di abusi su minori. Un ex insegnante è stato arrestato e accusato di aver commesso 89 stupri su bambini. La notizia arriva dopo il recente caso di Gisèle Pelicot, una donna di 72 anni drogata e stuprata dal marito e altri uomini per due decenni. La vicenda apre ancora una volta la ferita di abusi nascosti e di giustizia da fare.

Un nuovo terribile caso di abusi, dopo quello di Gisèle Pelicot, la donna di 72 anni drogata e stuprata dal marito con la complicità di altri uomini per 20 anni, sta scuotendo la Francia. Un ex insegnante di 79enne, Jacques Leveugle, è accusato dalla Procura di Grenoble di aver commesso reiterate violenze sessuali su minori, per lo più di sesso maschile, in 9 Paesi del mondo tra il 1967 e 2022. Lo riporta il quotidiano francese Le Monde. Le annotazioni choc sulla chiavetta Usb. L’inchiesta è stata avviata nel 2023 ma l’identità dell’indagato, per esigenze investigative, è stata svelata soltanto oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un uomo di 80 anni, Jacques Leveugle, è stato arrestato in Francia.

La polizia francese ha arrestato un uomo di 79 anni sospettato di aver molestato 89 bambini.

