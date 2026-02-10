Francia arrestato un 80enne | accusato di violenze sessuale su 89 minorenni in tutto il mondo

Un uomo di 80 anni, Jacques Leveugle, è stato arrestato in Francia. È accusato di aver molestato 89 minorenni in tutto il mondo tra il 1967 e il 2022. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo anni di indagini sulle sue attività, che coinvolgono diverse nazioni. La notizia ha sconvolto l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla protezione dei minori.

Jacques Leveugle, 79 anni, è stato arrestato in Francia per abusi sessuali su 89 minorenni tra il 1967 e il 2022 in diversi Paesi. Indagato anche per gli omicidi della madre e della zia, le autorità invitano ora eventuali altre vittime a farsi avanti.

