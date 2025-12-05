Accoltella e rapina un negoziante | arrestato per tentato omicidio

Sera dello scorso 3 aprile, siamo in un negozio di elettronica di via Mecenate. Un uomo fa irruzione all’orario di chiusura, aggredisce alle spalle il titolare peruviano e gli sferra da dietro un fendente al torace; poi lo costringe a consegnare l’incasso di giornata, circa 10mila euro, lo spinge in uno sgabuzzino e chiude la porta a chiave per impedire che possa chiedere aiuto. Nei giorni scorsi, il presunto autore del raid è stato arrestato dai carabinieri della stazione Rogoredo con le accuse di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina aggravata: in manette un ventisettenne peruviano, connazionale del negoziante ferito, che è stato portato a San Vittore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltella e rapina un negoziante: arrestato per tentato omicidio

