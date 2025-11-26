Chiuso il covo di pregiudicati nella zona Cheope a Piacenza trovata cocaina durante il blitz della Polizia

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusura di 7 giorni per un bar di Piacenza dopo il ritrovamento di cocaina e controlli su clienti con precedenti penali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

