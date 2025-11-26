Chiuso il covo di pregiudicati nella zona Cheope a Piacenza trovata cocaina durante il blitz della Polizia

Chiusura di 7 giorni per un bar di Piacenza dopo il ritrovamento di cocaina e controlli su clienti con precedenti penali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiuso il covo di pregiudicati nella zona Cheope a Piacenza, trovata cocaina durante il blitz della Polizia

Risse armate e covo di pregiudicati: chiuso il Biblò di Lonato - Risse armate, bastonate violente (lo scorso 2 giugno finirono in ospedale due persone) e colpi di spray urticante all'interno il locale di mille persone per compiere furti. Scrive brescia.corriere.it

Chiuso bar su via Prenestina, nel locale risse e presenza di pregiudicati - Il Questore di Roma ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar situato su via Prenestina, divenuto negli ultimi tempi un ritrovo abituale di pregiudicati e teatro di episodi di disturbo e ... rainews.it scrive