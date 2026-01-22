Abusi sessuali su una giovane dentro la clinica psichiatrica | infermiere patteggia la pena

Un infermiere di 37 anni di Riolo Terme ha patteggiato una pena di due anni di reclusione con sospensione per presunti abusi sessuali su una giovane all’interno di una clinica psichiatrica. La vicenda, ancora oggetto di approfondimenti giudiziari, si è conclusa con questa soluzione consensuale, che definisce un capitolo importante della vicenda legale.

Si è conclusa con un patteggiamento a due anni di reclusione (con pena sospesa) la vicenda giudiziaria di un infermiere di 37 anni residente a Riolo Terme. L’uomo era accusato di violenza sessuale continuata e aggravata ai danni di una paziente poco più che ventenne, ricoverata presso una clinica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

