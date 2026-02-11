Abusata dal mio ex compagno in un campo
La ragazza ha raccontato di essere stata abusata dall’ex compagno in un campo di Fusignano. Lei ha deciso di parlare, denunciando l’accaduto. La vicenda ha scosso la comunità e ora si aspetta che le indagini facciano luce sui fatti.
Tra quei due ragazzi la relazione era andata avanti fino a quando, in una sera di novembre del 2022, lui, a suo dire, aveva abusato di lei in un campo di Fusignano. Era seguito un periodo difficile per la giovane al culmine del quale, grazie a un percorso terapeutico e a quanto accaduto a un’altra ragazza – Giulia Cecchettin, la studentessa veneta sequestrata e ammazzata dall’ex fidanzato nel novembre 2023 –, si era convinta a presentare denuncia. Le indagini dell’apposita sezione della squadra Mobile e le parole usate dalla giovane in incidente probatorio, erano costate il rinvio a giudizio dell’imputato per violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
