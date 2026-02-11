La ragazza ha raccontato di essere stata abusata dall’ex compagno in un campo di Fusignano. Lei ha deciso di parlare, denunciando l’accaduto. La vicenda ha scosso la comunità e ora si aspetta che le indagini facciano luce sui fatti.

Tra quei due ragazzi la relazione era andata avanti fino a quando, in una sera di novembre del 2022, lui, a suo dire, aveva abusato di lei in un campo di Fusignano. Era seguito un periodo difficile per la giovane al culmine del quale, grazie a un percorso terapeutico e a quanto accaduto a un’altra ragazza – Giulia Cecchettin, la studentessa veneta sequestrata e ammazzata dall’ex fidanzato nel novembre 2023 –, si era convinta a presentare denuncia. Le indagini dell’apposita sezione della squadra Mobile e le parole usate dalla giovane in incidente probatorio, erano costate il rinvio a giudizio dell’imputato per violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Abusata dal mio ex compagno in un campo"

