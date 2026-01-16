Incubo a Giugliano donna abusata ripetutamente dal compagno | arrestato 41enne

A Giugliano, un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso ripetuti maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti della propria compagna. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua detenzione. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di segnalare ogni forma di abuso e di tutela delle vittime.

L’episodio risale al pomeriggio di martedì 13 gennaio, quando i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione di Giugliano a seguito di una segnalazione giunta tramite collaborazione con la polizia estera, che indicava una donna in difficoltà. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima insieme a un uomo che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di nascondersi in una stanza dell’appartamento. L’uomo è stato immediatamente bloccato e identificato: si tratta di un 41enne rumeno con precedenti di polizia, accompagnato poi presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti. Dagli approfondimenti investigativi è emerso che, come già accaduto in altre occasioni, l’indagato avrebbe aggredito fisicamente la compagna e avrebbe abusato sessualmente di lei, delineando un quadro di violenze ripetute. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Picchia e violenta la compagna: 41enne arrestato a Giugliano

Leggi anche: Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno, seviziata anche con un bisturi: arrestato un infermiere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Giugliano, accusato di aver ammazzato la moglie, assolto due volte: «La fine di un incubo» - Per due volte la procura aveva chiesto per lui l’ergastolo perché ritenuto responsabile della morte della moglie, Romana Danielova, per due volte questo reato non gli è stato riconosciuto: in Corte ... ilmattino.it

Leggi 'Giugliano, l’incubo dietro la porta di casa: picchia e violenta la compagna, arrestato 41enne' su Cronachedi.it - facebook.com facebook