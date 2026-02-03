Napoli abusata e stuprata per anni dal compagno | arrestato dalla Polizia

Una donna di Napoli ha vissuto anni di violenze e minacce nel suo rapporto di coppia. Dopo aver trovato il coraggio di parlare, la polizia ha arrestato l’uomo, accusato di averla abusata e stuprata per più di due anni. La vittima ora può sperare in un po’ di sollievo, mentre gli investigatori continuano le indagini.

Per oltre due anni avrebbe vissuto un incubo fatto di violenze, minacce e sopraffazioni. Una storia di abusi emersa grazie al coraggio della vittima, che ha trovato la forza di denunciare. I fatti risalgono al periodo compreso tra gennaio 2024 e gennaio 2026 e si sarebbero verificati all’interno di una relazione sentimentale con una donna della stessa nazionalità. L’arresto è avvenuto al termine di una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile di Napoli – 4ª Sezione, coordinata dalla Procura della Repubblica, con il supporto del Commissariato Montecalvario. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro di condotte reiterate e sistematiche, culminate anche in episodi di violenza sessuale aggravata, avvenuti anche all’interno dell’abitazione della vittima. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

