Pusher ucciso dal poliziotto a Rogoredo arma senza tracce Il giallo del proiettile deformato | Forse è stato colpito di rimbalzo

La vicenda si complica a Rogoredo, dove un pusher è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. La pistola a salve usata durante l’intervento non ha lasciato tracce biologiche, e il proiettile deformato ha alimentato i dubbi. Gli investigatori analizzano ora l’arma, che potrebbe aver sparato di rimbalzo. La scena resta sotto stretto controllo, mentre si cerca di capire cosa sia successo realmente in quei minuti.

Milano – Gli esami sulla pistola a salve attraverso le luci forensi, uno dei rilevatori di sostanze biologiche più utilizzati nelle perizie, hanno dato esito negativo. Dai primi accertamenti, secondo fonti legali, non sarebbero emerse sull’arma finta impronte digitali o altre tracce riconducibili al 28enne marocchino Abderrahim Mansouri o al poliziotto che il 26 gennaio gli ha sparato, uccidendolo, durante un blitz antidroga a Rogoredo, ora indagato per omicidio volontario. L’arma finta. La pistola, che secondo il racconto dell’agente il marocchino aveva impugnato puntandogliela contro, è stata trovata sporca di fango, c he potrebbe anche aver cancellato alcune impront e. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La polizia di Milano ha concluso le prime analisi sull’autopsia di Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso la settimana scorsa.

L’autopsia su Abderrahim Mansouri non chiarisce ancora come siano andate le cose quella notte a Rogoredo.

