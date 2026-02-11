Abbadia Lariana sabotata la linea Lecco–Tirano | incendiati alcuni cavi della centralina

Un atto di sabotaggio ha danneggiato la linea ferroviaria Lecco-Tirano vicino ad Abbadia Lariana. Alcuni cavi della centralina sono stati incendiati, causando disagi ai pendolari e rallentamenti sui treni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle responsabilità.

Un atto di sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Lecco-Tirano, nei pressi di Abbadia Lariana, dove sono stati danneggiati alcuni cavi della centralina. L’incidente, scoperto nella giornata di oggi, 11 febbraio 2026, solleva preoccupazioni sulla sicurezza della rete e potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario in una delle zone più importanti per il turismo e i collegamenti tra Lombardia e le regioni limitrofe. Al momento, le indagini sono in corso per accertare le cause e identificare i responsabili dell’atto. La scoperta del sabotaggio è avvenuta nelle prime ore della mattinata, quando il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha riscontrato anomalie nel funzionamento della centralina di Abbadia Lariana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, in pieno giorno, ignoti hanno dato fuoco a sette cavi di una centralina sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, tra Abbadia Lariana e Bormio.

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

