Un atto di sabotaggio ha danneggiato la linea ferroviaria Lecco-Tirano vicino ad Abbadia Lariana. Alcuni cavi della centralina sono stati incendiati, causando disagi ai pendolari e rallentamenti sui treni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle responsabilità.

Un atto di sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Lecco-Tirano, nei pressi di Abbadia Lariana, dove sono stati danneggiati alcuni cavi della centralina. L’incidente, scoperto nella giornata di oggi, 11 febbraio 2026, solleva preoccupazioni sulla sicurezza della rete e potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario in una delle zone più importanti per il turismo e i collegamenti tra Lombardia e le regioni limitrofe. Al momento, le indagini sono in corso per accertare le cause e identificare i responsabili dell’atto. La scoperta del sabotaggio è avvenuta nelle prime ore della mattinata, quando il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha riscontrato anomalie nel funzionamento della centralina di Abbadia Lariana.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Abbadia Lariana (LC), sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano, dati alle fiamme 7 cavi di centralina di scambio con molotov

Questa mattina, in pieno giorno, ignoti hanno dato fuoco a sette cavi di una centralina sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, tra Abbadia Lariana e Bormio.

Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano: a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralina

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

Cavi danneggiati sulla Lecco-Tirano, la linea delle Olimpiadi: Azione scellerata. Indaga l'antiterrorismo. Le parole del governatore lombardo Attilio Fontana: Nessuno sconto e nessuna giustificazione per chi si rende artefice di simili follie. L'assessore Lucente: un atto doloso contro un'infrastruttura

Abbadia Lariana, sabotata la linea Lecco–Tirano: incendiati alcuni cavi della centralina. L'episodio verso le 2 di questa notte, nessun treno in transito e nessuna ripercussione sul traffico ferroviario. Il sottosegretario regionale Mauro Piazza: Si tratta di un atto vile e irresponsabile

