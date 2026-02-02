Mistero ad Abbadia Lariana | C’è una persona morta vicino ai binari della Lecco-Sondrio Accertamenti in corso

Questa mattina ad Abbadia Lariana è stato trovato il corpo di una persona vicino ai binari della linea ferroviaria Lecco-Sondrio. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo e cercare eventuali testimoni. La zona è stata isolata e gli investigatori stanno esaminando la scena del ritrovamento. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del decesso.

Abbadia Lariana (Lecco), 2 febbraio 2026 – Una persona è stata trovata morta vicino ai binari della linea ferroviaria Lecco – Sondrio. Il rinvenimento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'altezza di Abbadia Lariana (provincia di Lecco). Mistero sulle cause del decesso . Le cause e le modalità della morte non si conoscono: non sembra possa essere stata travolta da un treno, perché non risulta siano stati riscontrati evidenti segni di arrotamento né di un possibile impatto con un convoglio. È in corso inoltre uno sciopero e lungo la linea transitano pochi treni. Al momento non è nota nemmeno l'identità della vittima.

