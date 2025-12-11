Viaggia contromano per chilometri sulla Fi-Pi-Li 80enne in stato confusionale fermato dalla Polstrada

Un uomo di 80 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre guidava in stato confusionale sulla Fi-Pi-Li all'alba del 3 dicembre, percorrendo contromano per diversi chilometri. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze potenzialmente gravi, mettendo in luce la situazione di vulnerabilità di alcuni anziani alla guida.

