A volte ritornano | le sopracciglia ad ala di gabbiano sono quelle che vorremo nel 2026

Le sopracciglia ad ala di gabbiano, iconiche degli anni '90, stanno tornando di tendenza nel 2026. Questa forma distintiva, caratterizzata da un arco pronunciato e una linea sottile, sta conquistando nuovamente il mondo della moda e del beauty. Un ritorno che suscita curiosità e discussioni tra gli appassionati di stile.

Memore di una famosa tendenza sopracciglia Anni 90, qualcuna potrebbe rabbrividire al pensiero del ritorno delle sopracciglia ali di gabbiano. Eppure, questo revival – già evidente nella moda, nel make up frosty, il trucco grunge e persino negli hairstyle – ha un fascino che conquista soprattutto le nuove generazioni. Oggi le sopracciglia non sono più sottili come allora, ma ritornano in una versione moderna, piena e liftante, un’evoluzione che affonda le radici nella storia dell’estetica e che richiede una tecnica precisa per risultare valorizzante. Dopo anni passati a trovare metodi più o meno naturali per far ricrescere le sopracciglia folte, le ali di gabbiano di oggi sono molto più vicine a quelle originali degli Anni 50, equilibrate e sofisticate. 🔗 Leggi su Amica.it

