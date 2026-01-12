Dopo la recente liberazione di due italiani dal Venezuela, il numero di connazionali ancora detenuti nel paese è di 42, secondo quanto annunciato da Tajani. La situazione rimane complessa, con molte famiglie italiane in attesa di aggiornamenti sui propri cari, detenuti per aver protestato contro il regime di Maduro. La notizia rappresenta un passo, ma la questione dei prigionieri italiani in Venezuela resta ancora aperta.

Caracas, 12 gennaio 2026 – La gioia in Italia per la liberazione di altri due connazionali dalle carceri del Venezuela, si mescola alla trepidazione delle centinaia di famiglie che ancora attendono notizie dei loro cari finiti in strutture detentive per aver contestato il regime di Maduro. Il nuovo governo di Caracas, guidato da Delcy Rodriguez, ha annunciato il rilascio di "un numero importante" di persone rilasciate, ma secondo gli ultimi dati forniti ieri da Ong e opposizione, sono appena 21 gli attivisti o politici tornati in libertà da giovedì scorso su un numero totale stimato tra gli 800 e i 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanti sono i detenuti liberati dal Venezuela? Tajani: “Gli italiani ancora in carcere sono 42”

