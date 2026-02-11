A Roma Tre un seminario sul Sud Globale | Può aiutarci a riflettere anche sull’Occidente

A Roma Tre si tiene un seminario dedicato al Sud Globale. Giovedì e venerdì, al Dipartimento di Studi umanistici, si riuniscono studiosi, intellettuali e policy-maker per discutere di questioni culturali, politiche ed economiche legate all’emergere del Sud. L’obiettivo è riflettere anche su cosa può insegnare l’esperienza del Sud al resto del mondo, inclusa l’Occidente.

Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio al Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Roma Tre si terrà il “Roma Tre Global South Seminar”, una due-giorni di interventi e conferenze che vedrà studiosi, intellettuali e policy-makers confrontarsi sulle principali questioni culturali, politiche ed economiche legate all’emergere del cosiddetto Sud Globale. Parteciperanno relatori di calibro internazionale: la sociologa Maya Adereth (London School of Economics) e Phenomenal World), l’economista Yuefen Li (The South Centre di Ginevra), l’ex ministro degli Esteri Mario Giro (Comunità di Sant’Egidio), l’economista Kako Nubukpo (ex ministro del Togo) e poi l’attivista David Adler (Progressive International), l’ex ministro del Petrolio del Venezuela Rafael Ramirez, la politologa Adriana Abdenur (consigliera del presidente brasiliano Lula e co-presidente del Global Fund for a New Economy) e l’economista Mario Pezzini (già direttore del centro sviluppo dell’Ocse) a questo link il programma completo . 🔗 Leggi su Tpi.it

