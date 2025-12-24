Xi Jinping guida il sud globale nella sfida all’occidente
Il bilancio del 2025 in cinque articoli: in quello di oggi l’anno del presidente cinese, che ha dimostrato di essere l’unico vero rivale degli Stati Uniti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Forum internazionale sul pensiero di Xi Jinping.
Xi Jinping guida il sud globale nella sfida all’occidente - Il bilancio del 2025 in cinque articoli: in quello di oggi l’anno del presidente cinese, che ha dimostrato di essere l’unico vero rivale degli Stati Uniti. internazionale.it
La Cina, il rito, il messaggio. Il politologo: “Sfilata di armi nucleari, rivendica la guida del Sud” - Roma, 4 settembre 2025 – Segnali al mondo intero con l'esibizione delle armi e della potenza dell'esercito. quotidiano.net
Cosa aspettarsi dal summit dei Brics di Rio de Janeiro - Sicurezza alimentare, agenda verde, Intelligenza artificiale, riduzione della dipendenza dal dollaro Usa sono alcuni dei temi al centro del vertice delle economie emergenti. lettera43.it
Il Pensiero di Xi Jinping sulla Diplomazia, rappresenta la bussola della Cina nelle sfide globali, ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, fornendo strumenti teorici avanzati e una guida scientifica che hanno permesso alla politica estera cinese di ragg - facebook.com facebook
