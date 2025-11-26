L’Occidente diviso e l’Europa davanti al Sud Globale L’analisi di De Luca

Per restare centrale, l’Europa deve convertire i suoi valori in potere negoziale e nuove partnership strategiche. Cosa resterà dell’Occidente e dei valori su cui si fondano le nostre democrazie liberali? Non è un interrogativo astratto, né un esercizio di filosofia politica. È la domanda che definisce il nostro tempo. È la chiave per leggere una stagione di transizione che investe simultaneamente politica, economia e cultura; una stagione in cui ogni istituzione, ogni leadership e ogni cittadino è chiamato a difendere ciò che siamo — la nostra identità — mentre contribuisce a costruire ciò che saremo, il nostro futuro comune. 🔗 Leggi su Formiche.net

