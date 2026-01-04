Sigfrido Ranucci contro Gasparri | Vuole fermare l'inchiesta di Report di questa sera Il senatore | Rai scandalosa
Nella discussione tra Sigfrido Ranucci e Maurizio Gasparri emergono divergenze sulla trasmissione Report del 4 gennaio. Ranucci accusa il senatore di aver cercato di bloccare l'inchiesta, mentre Gasparri definisce la Rai scandalosa. La vicenda si è sviluppata attraverso un confronto sui social, evidenziando tensioni tra il giornalista e il politico riguardo alla libertà di stampa e alla trasparenza delle istituzioni.
Botta e risposta sui social tra il giornalista e il senatore. Ranucci contesta a Gasparri di avere tentato di fermare la messa in onda di un'inchiesta nella puntata del 4 gennaio di Report. Pochi minuti prima Gasparri aveva attaccato la Rai: "Uno scandalo gravissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bomba esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista Rai e conduttore di Report: “Ordigno poteva uccidere”
Leggi anche: Bomba esplode e distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista Rai e conduttore di Report: “Usato almeno 1 kg di esplosivo”
Caso Bellavia e Report, Gasparri: Rai faccia chiarezza. Sto valutando denuncia alla magistratura.
Report, Gasparri: Ranucci usa la tv pubblica a suo modo, la replica in onda - L’Autorità del Garante della Privacy ha sanzionato Ranucci per avere pubblicato la conversazione tra l ... blitzquotidiano.it
Ranucci sul palco dell'Anm: "Non voglio il ritiro querele contro di me" - A otto giorni di distanza dal terribile attentato che ha polverizzato due sue automobili sotto casa a Pomezia e alla vigilia del ritorno della messa in onda di "Report" con l'avvio della nuova ... ilgiornale.it
I miracoli di San Sigfrido Ranucci - E questo basta a garantirgli una solidarietà piena, sincera, senza equivoci. ilgiornale.it
Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report sempre in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. La domenica in prima serata Rai3. #sigfridoranucci # - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.