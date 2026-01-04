Sigfrido Ranucci contro Gasparri | Vuole fermare l'inchiesta di Report di questa sera Il senatore | Rai scandalosa

Nella discussione tra Sigfrido Ranucci e Maurizio Gasparri emergono divergenze sulla trasmissione Report del 4 gennaio. Ranucci accusa il senatore di aver cercato di bloccare l'inchiesta, mentre Gasparri definisce la Rai scandalosa. La vicenda si è sviluppata attraverso un confronto sui social, evidenziando tensioni tra il giornalista e il politico riguardo alla libertà di stampa e alla trasparenza delle istituzioni.

