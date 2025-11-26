Natale nel Borgo di Tussio i mercatini tra cibo arte e musica Date e appuntamenti
Sabato 29 e domenica 30 novembre torna il "Natale nel Borgo di Tassio", piccola frazione nel Comune di Prata d’Ansidonia in provincia dell'Aquila. Strade e piazzette si animeranno di luci, suoni, giochi e in ogni cantina si potranno scoprire strenne artigianali ed antichi mestieri. Tepore e ristoro sono come sempre assicurati nei tradizionali stand gastronomici che ospiteranno i prodotti tipici del territorio come tartufo, ceci, zafferano aquilano. L’iniziativa è promossa con il supporto del Comune di Prata d’Ansidonia e numerose realtà del territorio, nell’ambito delle attività di valorizzazione culturale e turistica dell’altopiano aquilano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
