Giovanna Terzi Bosatelli, vicepresidente del Gruppo Polifin e consigliera di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026. Questo riconoscimento internazionale valorizza figure che si distinguono per responsabilità, impegno professionale e sensibilità sociale. La sua leadership riflette un forte senso di responsabilità verso il settore e la comunità, consolidando il ruolo di esempio e riferimento nel panorama imprenditoriale.

Il riconoscimento è stato attribuito a Giovanna Terzi Bosatelli per un percorso di lungo periodo improntato a «una visione dell’impresa intesa come luogo di responsabilità, relazione e restituzione verso la comunità. Un approccio che, a partire dalla cultura del fare tipica del territorio bergamasco, ha saputo coniugare sviluppo industriale, attenzione alle persone e impegno sociale» fanno sapere da Polifin. Nel motivare il conferimento del premio, la Commissione di valutazione ha sottolineato come il profilo di Giovanna Terzi Bosatelli rappresenti un «esempio di leadership esercitata con discrezione, continuità e senso di responsabilità, capace di tenere insieme competenza e attenzione, visione e concretezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Responsabilità e impegno professionale e sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman Award

Il Cagliari vince il Social Impact Award 2025: riconoscimento per l’impegno socialeIl Cagliari conquista il Social Impact Award 2025, riconoscimento prestigioso per il suo impegno sociale.

Leggi anche: Capitalismo Sociale 5.0: la cooperazione come modello di responsabilità sociale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Esempio di leadership e impegno sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman Award 2026; Responsabilità e impegno professionale e sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman Award; Curare è una responsabilità: medicina, diritti e salute globale, ne parliamo con Flavia Bustreo, Alumna of the Year 2025; Premi al merito allo studio per sei diplomati di Medicina.

Responsabilità e impegno professionale e sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman AwardGiovanna Terzi Bosatelli, vicepresidente del Gruppo Polifin e consigliere di amministrazione di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026, riconoscimento internazionale assegnato a donne e ... ecodibergamo.it

Professioni sanitarie e responsabilità professionale: la FNOMCeO in audizione alla CameraPer quanto riguarda l’esercizio dell’attività odontoiatria in forma societaria, la Federazione chiede che sia consentito alle sole StP iscritte al relativo Albo professionale ... odontoiatria33.it

Ci sono numeri che servono a raccontare responsabilità, continuità, impegno. Nel 2025, in Italia, sono state concluse . Di queste, sono state accompagnate da CI - facebook.com facebook

Oggi Leone XIV ha ricevuto in udienza i responsabili del Cammino, tra cui il fondatore Kiko Argüello. Ha espresso loro la gratitudine della Chiesa per l'impegno missionario, esortandoli, però, a «lasciare da parte ogni chiusura». L'articolo di Agnese Palmucci. x.com