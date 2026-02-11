A fuoco decine di pneumatici a Borgo Mezzanone | Disastro ambientale

Un incendio ha bruciato decine di pneumatici nell’ex pista militare di Borgo Mezzanone. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di ieri e ha provocato un denso fumo nero che ha invaso l’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il fuoco ha causato danni ambientali evidenti. La zona ospita attualmente un insediamento di migranti, e l’incendio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale. Nessuno si è fatto male, ma ora si cerca di capire

Un vasto incendio di pneumatici si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, martedì 10 febbraio, all'interno dell'ex pista militare di Borgo Mezzanone, che oggi ospita un insediamento abusivo di migranti. L'area ricade nel Comune di Manfredonia. A darne notizia è Giuseppe Marasco, comandante.

