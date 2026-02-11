A fuoco decine di pneumatici a Borgo Mezzanone | Disastro ambientale

Da foggiatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha bruciato decine di pneumatici nell’ex pista militare di Borgo Mezzanone. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di ieri e ha provocato un denso fumo nero che ha invaso l’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il fuoco ha causato danni ambientali evidenti. La zona ospita attualmente un insediamento di migranti, e l’incendio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale. Nessuno si è fatto male, ma ora si cerca di capire

Un vasto incendio di pneumatici si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, martedì 10 febbraio, all'interno dell'ex pista militare di Borgo Mezzanone, che oggi ospita un insediamento abusivo di migranti. L'area ricade nel Comune di Manfredonia. A darne notizia è Giuseppe Marasco, comandante.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Borgo Mezzanone

Fiamme sulla 'pista': a fuoco baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone

Inaugurata a Borgo Mezzanone la nuova Stazione di Posta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Borgo Mezzanone

Argomenti discussi: Una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, bruciano 500 balle di fieno: fiamme altissime, decine di vigili del fuoco in azione; La maledizione di Crans: va a fuoco pure il memoriale delle vittime; Firenze, un incendio dalla batteria della bici svela la palazzina-alveare dei rider; Chiavenna, incendio al Crotto Ombra: Locale salvo grazie ai vigili del fuoco.

Una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, bruciano 500 balle di fieno: fiamme altissime, decine di vigili del fuoco in azioneCANEVA. Sono ore di apprensione a Caneva, in provincia di Pordenone, dove intorno alle 17.30 di oggi, sabato 7 febbraio, un'azienda agricola ha preso ... ildolomiti.it

a fuoco decine diBuche, alberi caduti e allagamenti, decine di interventi dei vigili del fuocoA Savona una piccola voragine in via Carissimo e Crotti, i carabinieri chiudono la strada in attesa della riparazione ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.