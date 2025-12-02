Fiamme sulla ' pista' | a fuoco baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone
Fiamme sulla cosiddetta ‘pista’ di Borgo Mezzanone, ovvero l'insediamento abusivo sorto alle spalle dell'ex Cara, che ospita stabilmente un migliaio di migranti.Il fatto è successo nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre: a bruciare è stata una baracca, costruita con materiali di fortuna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Weekend da applausi per le Fiamme Azzurre! ? Ciclismo – Pista, Ginevra (Gara Internazionale) La nostra Anita Baima brilla con due splendidi podi: Eliminazione Scratch Un’altra conferma del suo talento! Pattinaggio di Figura – Tallinn Trophy (Es - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Careggi, in fiamme una baracca utilizzata da senza tetto - Firenze, 4 ottobre 2025 – Intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di Careggi dietro la chiesa di San Giovanni, per un incendio di una ... Scrive lanazione.it
Fiamme e esplosione, azienda divorata dal fuoco. Lo shock dei dipendenti davanti al rogo - Cortona (Arezzo), 17 ottobre 2025 – Fiamme alte decine di metri, fumo nero che esce da ogni angolo della fabbrica e i dipendenti dell’azienda che guardano impotenti quello che accade davanti ai loro ... Riporta lanazione.it