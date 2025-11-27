Si è tenuta ieri pomeriggio - mercoledì 26 novembre - l’inaugurazione della Stazione di Posta di Borgo Mezzanone, un luogo pensato per offrire prossimità, ascolto e orientamento a persone che affrontano fragilità sociali, economiche o abitative. Lo spazio è concepito come punto di accesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Inaugurata a Borgo Mezzanone la nuova Stazione di Posta