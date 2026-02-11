A Chieti 21 vicebrigadieri dei carabinieri neopromossi giurano fedeltà alla Repubblica

Questa mattina a Chieti, 21 vicebrigadieri dei carabinieri hanno prestato giuramento nella caserma “Pasquale Infelisi”. L’evento si è svolto davanti a colleghi e autorità, confermando l’ingresso ufficiale nel corpo dei carabinieri. I neo ufficiali hanno detto sì alla Repubblica, pronti a svolgere il loro servizio quotidiano sul territorio.

