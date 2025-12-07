La polizia locale giura fedeltà alla Repubblica | cerimonia a Bovalino
A Bovalino, nella piazza Gaetano Ruffo, il comandante e gli agenti della polizia locale hanno solennemente giurato fedeltà alla Repubblica, l’osservanza delle leggi, l’adempimento dei doveri la Costituzione e le leggi dello Stato. Importante, sentita e sobria cerimonia nella cittadina della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
