La città si tinge di blu | 446 nuovi poliziotti giurano fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione

Oggi a Trieste si sono ufficialmente uniti alla Polizia di Stato 446 nuovi agenti, provenienti dal 231º corso di formazione. Questo importante momento rafforza la presenza delle forze dell’ordine nella regione e contribuisce alla sicurezza cittadina. A livello nazionale, sono complessivamente 2.000 i nuovi operatori entrati in servizio, pronti a tutelare i cittadini e rispettare i valori della Repubblica e della Costituzione.

La città si tinge di blu. Dalla scuola allievi agenti di Trieste oggi, 16 gennaio, sono usciti dal 231esimo corso di formazione 446 nuovi operatori della polizia di Stato: in tutta Italia sono 2.126 e dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione inizieranno il tirocinio negli. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

