A che ora lo sci di fondo domani in tv Olimpiadi 2026 | skiathlon femminile programma streaming

Domani lo sci di fondo apre le Olimpiadi di Milano Cortina con lo skiathlon femminile. Le atlete si sfidano su un percorso di 20 chilometri, divisi tra tecnica classica e libera. La gara si svolge in un orario che sarà comunicato in modo da permettere a tutti di seguirla in diretta, sia in tv che in streaming.

Tocca allo skiathlon femminile aprire le Olimpiadi di Milano Cortina per lo sci di fondo. Le atlete si misurano su un tracciato di 20 chilometri: 10 da percorrere a tecnica classica e 10 da percorrere a tecnica libera dopo l’evoluzione che ha equiparato le distanze femminili e quelle maschili. La partenza della gara è prevista alle 13:00. Le gare si svolgeranno a Tesero, in Val di Fiemme, località che ha già ospitato appuntamenti di Coppa del Mondo. Le sciatrici si daranno battaglia per decidere il nome di colei che nell’albo d’oro succederà alla norvegese Therese Johaug, oro olimpico a Pechino 2022 davanti alla russa Natalya Nepryayeva e all’austriaca Teresa Stadlober. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: skiathlon femminile, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina 2026 A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streaming Domani gli appassionati di sci alpino avranno modo di seguire le prove di discesa maschile e femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Skiathlon Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Nella Striscia uccisi 71mila palestinesi, ora lo dice anche Israele; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streaming. A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prima prova discesa maschile, programma, streamingLo sci alpino sarà lo sport che inaugurerà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio, ma si ... oasport.it Assente per infortunio la campionessa Bassino, il Cuneese alle Olimpiadi sarà rappresentato dall’altro borgarino Martino Carollo. Il debutto previsto domenica, nella gara di sci di fondo, poi le sfide più attese saranno la prossima settimana facebook Sci di fondo, gli azzurri al via delle gare di skiathlon ad aprire le Olimpiadi: Pellegrino, punto di riferimento - x.com

