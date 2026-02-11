A che ora lo sci alpino domani in tv superG femminile Olimpiadi 2026 | programma e streaming

Domani lo sci alpino torna in primo piano alle Olimpiadi di Milano Cortina, con il superG femminile. La gara si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta tv. Gli appassionati aspettano di vedere le atlete sfidarsi sulla pista, con il pubblico pronto a seguire ogni discesa.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il superG femminile. L’appuntamento è domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 11.30, sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove le donne jet torneranno a cimentarsi per l’ultima volta in questa edizione dei Giochi per poi lasciare spazio alle specialisti delle discipline tecniche con il gigante e lo slalom che chiuderanno la rassegna a cinque cerchi, L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti: Sofia Goggia si ripresenta dopo il bronzo conquistato in discesa libera, Federica Brignone può essere la mina vagante, Laura Pirovano potrebbe andare a caccia del primo agognato podio che continua a sfumare per un soffio, Elena Curtoni cercherà di dire la sua. 🔗 Leggi su Oasport.it

