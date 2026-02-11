A che ora il pattinaggio di figura stasera in tv Olimpiadi 2026 | programma danza libera e streaming

Questa sera, alle 19:30, l’Unipol Forum di Assago accoglie la finale di danza libera nel pattinaggio artistico, valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I pattinatori si sfideranno sul ghiaccio per aggiudicarsi le medaglie, in un appuntamento che si ripete dopo le prime gare disputate in questi giorni. La competizione promette emozioni e spettacolo, con gli atleti pronti a dare il massimo davanti al pubblico e in diretta streaming.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno per la seconda volta le medaglie all’Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospita in questi giorni le competizioni di pattinaggio artistico valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Nello specifico a partire dalle 19:30 partirà il segmento più lunga della danza sul ghiaccio: la danza libera. LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA LIBERA DEL PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 19.30 Gli scenari sono aperti. Assisteremo infatti a “due gare” nella stessa gara. La prima riguarda la lotta per la medaglia d’oro che coinvolge i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron e gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, rispettivamente primi e secondi con uno scarto di appena 46 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi all'Unipol Forum di Assago si assegna la medaglia d'oro nel pattinaggio artistico.

Dopo settimane di attesa, il pattinaggio di figura torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

