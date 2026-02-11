a castelvenere un concerto in memoria del consigliere ugo di santo

Domani a Castelvenere si terrà un concerto in memoria di Ugo Di Santo, il consigliere comunale scomparso quattro anni fa. L’evento, promosso dall’amministrazione locale, si svolgerà domenica 15 febbraio con un grande spettacolo musicale intitolato “Radici e …”. Un modo per ricordare una figura importante per il paese, con musica e emozioni.

Ugo Di Santo, per anni consigliere comunale di Castelvenere e prematuramente scomparso quattro anni fa, sarà ricordato con un gran galà musicale dal titolo “Radici e Memorie . in ricordo di Ugo”. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Castelvenere, si terrà domenica prossima (ore 19) nella palestra comunale.Lo spettacolo prevede la esibizione della “Corale Polifonica ‘S.S. Pietro e Paolo’” di Melizzano e della “Modern Orchestra”, diretta dal Maestro Alessandro Fusco. “Ugo – dice il sindaco Alessandro Di Santo – ha rappresentato da sempre un esempio dell’espressione dell’amicizia vera, della bontà, del senso di partecipazione e della costruzione di una comunità. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

