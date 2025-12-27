Dopo il caos giudiziario, la svolta sentimentale: Basciano riparte da una nuova donna. Dimenticare il passato non è mai semplice, soprattutto quando è segnato da accuse pesanti, vicende giudiziarie e una separazione finita sotto i riflettori. Eppure Alessandro Basciano sembra deciso a voltare pagina. L’ex volto del Grande Fratello Vip, finito al centro delle cronache per la burrascosa rottura con Sophie Codegoni, oggi torna a far parlare di sé per un motivo molto diverso: una nuova relazione sentimentale. Dopo mesi di silenzio e profili social usati con estrema cautela, Basciano ha sorpreso tutti pubblicando una foto che non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è la nuova fiamma Alessandro Basciano: lo scatto con Ginevra Milia: ‘É la sosia di Sophie Codegoni’

Leggi anche: Alessandro Basciano ufficializza la storia con Ginevra Milia, lo scatto che segna il nuovo inizio dopo Codegoni

Leggi anche: Chi è Ginevra Milia, la nuova fidanzata di Basciano (identica a Sophie Codegoni)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata | è una ragazza palermitana identica a Sophie Codegoni; Chi è davvero la nuova fidanzata di Basciano? Il dettaglio che spiazza tutti.

Alessandro Basciano presenta la nuova fiamma: primo scatto social con Ginevra Milia, dopo tanti momenti difficili il deejay ha ritrovato l'amore - https://www.eva3000.com/alessandro-basciano-presenta-la-nuova-fiamma/ - facebook.com facebook