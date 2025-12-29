Alessandro Basciano si è fidanzato con la sosia di Sophie Codegoni
Alessandro Basciano ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Ginevra Milla, nota come sosia di Sophie Codegoni. La coppia ha condiviso la notizia durante le festività natalizie, confermando il loro rapporto in modo semplice e diretto. L’annuncio rappresenta uno sviluppo importante nella vita privata di Basciano, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con le sue scelte di comunicazione.
Alessandro Basciano ha smesso di nascondersi ed è finalmente uscito allo scoperto. L’influencer, nella giornata di Natale, ha colto l’occasione per rendere pubblico il suo fidanzamento con Ginevra Milla. Il d-j, lo scorso 25 Dicembre, ha postato una serie di storie. Tra i vari scatti, è apparso uno in cui affettuosamente abbraccia la giovane. Il . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
