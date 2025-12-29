Alessandro Basciano si è fidanzato con la sosia di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Ginevra Milla, nota come sosia di Sophie Codegoni. La coppia ha condiviso la notizia durante le festività natalizie, confermando il loro rapporto in modo semplice e diretto. L’annuncio rappresenta uno sviluppo importante nella vita privata di Basciano, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con le sue scelte di comunicazione.

Chi è Ginevra Milia, la nuova fidanzata di Alessandro Basciano/ Per il web è la fotocopia di Sophie Codegoni - Alessandro Basciano presenta la nuova fidanzata Ginevra Milia e il web la definisce la fotocopia di Sophie Codegoni. ilsussidiario.net

Basciano fidanzato con sosia di Sophie Codegoni: l’annuncio natalizio sorprende i fan - Dettagli sulla nuova relazioneLA NOTIZIA IN UN SECONDO (Riassunto AI)Alessandro Basciano ha ufficializzato la relazione con Ginevra Milia durante il ... assodigitale.it

Alessandro Basciano ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Ginevra Milia La foto, pubblicata sui social da entrambi, segna il primo legame reso pubblico dal deejay dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.