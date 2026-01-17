La Costituente compie 80 anni E li porta male
Quest’anno ricorrono gli ottant’anni dalle prime elezioni a suffragio universale in Italia, svoltesi il 2 giugno 1946. In quell’occasione, gli italiani votarono per eleggere l’Assemblea costituente e definire il futuro dello Stato, scegliendo tra monarchia e repubblica. Questa data segna un momento fondamentale nella storia democratica del paese, che ha portato alla nascita della nostra Costituzione, approvata nel 1948.
Quest’anno cadono gli ottant’anni dalle prime elezioni a suffragio universale della storia d’Italia. Il 2 giugno del 1946 gli italiani andarono alle urne per eleggere l’Assemblea costituente – oltre che scegliere la forma di Stato tra monarchia e repubblica – incaricata di stendere la nuova Costituzione che sarà poi approvata il primo gennaio del 1948. Si è giustamente detto che la nostra Costituzione “antifascista” ha garantito e garantisce all’Italia democrazia e libertà, quello che si è taciuto e si continua a tacere è che – al contempo – l’ha resa prigioniera di un patto consociativo che se nel 1946 poteva avere un senso, col passare degli anni si è dimostrato una palla al piede. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Camera: 80 anni Costituente, logo dedicato e ciclo di iniziative
Leggi anche: A Capodanno a Roma oltre 100 eventi per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente
La Costituente compie 80 anni. E li porta male; Referendum, il governo forza e fissa la data: 22 e 23 marzo; Leo Gullotta compie 80 anni “Bilancio positivo, la libertà è il dono più grande”; Il Polo del '900 compie dieci anni e rinnova per altri cinquanta: presentato il piano del prossimo triennio.
La Costituente compie 80 anni. E li porta male - L’Assemblea che partorì la Carta era zavorrata dai medesimi equilibri presenti nel Comitato di liberazione. panorama.it
L’Italia celebra le sue radici: nel 2026 gli 80 anni della Costituente e del voto alle donne - Il 2026 rappresenterà un anno fondamentale per la memoria democratica italiana: la Camera dei deputati ha annunciato un solenne programma di celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’Assemblea ... italiani.net
La Repubblica italiana compie 80 anni, con il prof. Rossi ripercorriamo le vicende storiche che hanno portato alla sua formazione , il referendum, la formazione dell'Assemblea Costituente, e i principi base sui quali poggia la Repubblica - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.