la costituente compie 80 anni e li porta male

Quest’anno ricorrono gli ottant’anni dalle prime elezioni a suffragio universale in Italia, svoltesi il 2 giugno 1946. In quell’occasione, gli italiani votarono per eleggere l’Assemblea costituente e definire il futuro dello Stato, scegliendo tra monarchia e repubblica. Questa data segna un momento fondamentale nella storia democratica del paese, che ha portato alla nascita della nostra Costituzione, approvata nel 1948.

Quest’anno cadono gli ottant’anni dalle prime elezioni a suffragio universale della storia d’Italia. Il 2 giugno del 1946 gli italiani andarono alle urne per eleggere l’Assemblea costituente – oltre che scegliere la forma di Stato tra monarchia e repubblica – incaricata di stendere la nuova Costituzione che sarà poi approvata il primo gennaio del 1948. Si è giustamente detto che la nostra Costituzione “antifascista” ha garantito e garantisce all’Italia democrazia e libertà, quello che si è taciuto e si continua a tacere è che – al contempo – l’ha resa prigioniera di un patto consociativo che se nel 1946 poteva avere un senso, col passare degli anni si è dimostrato una palla al piede. 🔗 Leggi su Panorama.it

