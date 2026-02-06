Amos Mosaner chi è il portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026

Questa mattina si è aperta ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti c’è Amos Mosaner, che ha portato in piazza il tricolore come portabandiera dell’Italia. È lui a rappresentare gli atleti italiani in un momento di grande festa e attesa.

(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e Amos Mosaner sarà uno dei protagonisti della cerimonia di apertura di oggi, venerdì 6 febbraio. L'azzurro, oro olimpico nel curling grazie al trionfo del 2022 insieme a Stefania Constantini, è uno dei quattro portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale della. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L'Italia ha annunciato i portabandiera per le imminenti Olimpiadi invernali, con rappresentanti scelti per le città di Milano e Cortina.

Per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono stati selezionati i portabandiera italiani: Arianna Fontana e Federico Pellegrino rappresenteranno Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner saranno i portabandiera di Cortina.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Amos Mosaner, chi è il portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026Campione olimpico quattro anni fa nel curling, nel doppio misto insieme a Stefania Constantini, l'azzurro sventolerà il tricolore a Cortina insieme a Federica Brignone ... adnkronos.com

Arianna Fontana, chi è la portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026Qualche mese fa, Arianna Fontana aveva raccontato il suo percorso in un’intervista all’Adnkronos: A Torino 2006 avevo quindici anni, ero una bambina e non avevo la più pallida idea di cosa stesse ... sassarinotizie.com

Brutta partita, forse una delle più brutte da quando Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno iniziato la loro avventura nel doppio misto di Curling. I Campioni Olimpici non sono affiatati, sbagliano alcuni tiri e vengono sorpresi da un Canada praticamente p facebook

SULLA COPPIA AZZURRA HA LA MEGLIO IL CANADA Finisce la striscia vincente di Amos Mosaner e Stefania Constantini dopo 12 vittorie ai Giochi Olimpici: vince il Canada 7-2 #HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 #WinterSport #Olympics #O x.com