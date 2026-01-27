Milano Cortina 2026 Amos Mosaner | Aspettative alte l’obiettivo è la medaglia

Milano Cortina 2026 rappresenta un momento importante per lo sport italiano. Amos Mosaner, campione di curling, punta a nuovi risultati e alla conquista di una medaglia. Con un percorso di successo alle Olimpiadi di Pechino, Mosaner conferma l’impegno e l’ambizione della squadra azzurra nel raggiungimento di obiettivi elevati. Un evento da seguire per gli appassionati e gli sportivi italiani.

Milano – Di immenso talento e insieme ad un’altrettante atleta fantastica, come Stefania Constantini, Amos Mosaner, simbolo del curling azzurro, vinse la medaglia d’oro nel doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Una conquista storica per il curling tricolore, mai salito sul podio e sul primo gradino a cinque cerchi, prima di allora. Ed è dal 2022 che la carriera senior di Mosaner è in ascesa. Colonna della Nazionale Italiana Maschile e tanti viaggi in giro per il mondo per gare e competizioni nel periodo invernale, lancia il famoso sasso sulla pista liscia e pulita del ghiaccio del curling e punta costantemente al successo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'Italia ha annunciato i portabandiera per le imminenti Olimpiadi invernali, con rappresentanti scelti per le città di Milano e Cortina.

