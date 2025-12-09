Lotto centrate quattro vincite in due giorni nella stessa ricevitoria per un totale di 100mila euro

Weekend memorabile per il Lotto a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove la stessa ricevitoria di via Roma ha registrato ben quattro vincite, distribuite tra il concorso di venerdì e quello di sabato. Tutti i premi sono stati ottenuti grazie alla sorte dell’ambo secco, centrato su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

