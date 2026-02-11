Tripletta a Sesto San Giovanni tre giocatori vincono al 10eLotto nello stesso giorno e nella stessa via

Tre giocatori di Sesto San Giovanni vincono contemporaneamente al 10eLotto, tutti nella stessa via. È successo ieri, quando tre persone hanno centrato il premio nello stesso giorno e nello stesso punto. La notizia si diffonde rapidamente, perché raramente si verifica una coincidenza del genere. I vincitori non sono collegati tra loro, ma la curiosità resta alta: come è possibile che tre persone diverse abbiano vinto nello stesso luogo, nello stesso momento? La zona, ora, si riempie di curiosi e giornalisti interessati a capire se ci siano state delle strane coincidenze o semplicemente

Tre vincite al 10eLotto non solo nello stesso Comune, ma anche nella stessa via. Lo riporta Agipronews. La tripletta a SestoSesto San Giovanni è stata baciata dalla dea bendata. Nel concorso di martedì 10 febbraio un fortunato giocatore ha centrato 4 Oro da 45mila euro in una ricevitoria di viale.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Sesto San Giovanni Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno, il record Sesto San Giovanni, diciottenne egiziano accoltellato fuori scuola da tre coetanei. È grave Un giovane di 18 anni di origini egiziane è stato gravemente ferito da coltellate all’uscita di scuola a Sesto San Giovanni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sesto San Giovanni Argomenti discussi: Segna una tripletta indimenticabile e regala il sesto successo di fila: Juve, è un periodo perfetto!; Una tripletta di Njambe silenzia la Vigor. La striscia positiva s’abbatte col Teramo. Leggi il game report della partita vs Sesto San Giovanni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.