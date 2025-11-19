La Spagna apre un’inchiesta su Meta per violazione della privacy Sanchez | I dirigenti dovranno rendere contro al Congresso
«In Spagna, la legge è al di sopra di qualsiasi algoritmo o grande piattaforma tecnologica. E chi viola i nostri diritti ne pagherà le conseguenze». L’attacco arriva dal presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez e il destinatario è Meta, il colosso statunitense titolare di Facebook, Instagram e Whatsapp. L’accusa per l’azienda di Mark Zuckerberg è quella di aver messo in atto un «massiccio e sistematico» spionaggio degli utenti, monitorando senza permesso la loro navigazione online. Per accertare se questo sia davvero accaduto la Spagna ha avviato un’indagine e i responsabili di Meta saranno chiamati a comparire davanti alla Commissione per gli Affari Economici e la Trasformazione Digitale del Congresso dei Deputati. 🔗 Leggi su Open.online
