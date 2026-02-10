Zone rosse al setaccio e droga in centro | scatta l' allontanamento per tre stranieri Sette segnalati per consumo di hahshish

I carabinieri della stazione Oltretorrente hanno intensificato i controlli nelle zone più a rischio, concentrandosi sulle aree rosse della città. Durante le operazioni, hanno identificato tre stranieri che sono stati allontanati perché coinvolti in attività sospette. Inoltre, sette persone sono state segnalate per aver consumato hashish in centro. I controlli continueranno per tenere sotto controllo il fenomeno dello spaccio e il consumo di droga.

Continuano i controlli su tutto il territorio da parte dei carabinieri della stazione Oltretorrente, con un occhio particolare alle zone rosse. Non sono mancati i controlli in materia di stupefacenti con il sequestro di circa 11 grammi di hashish e con 7 uomini fra i 19 e 46 anni segnalati alla.

