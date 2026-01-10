Le zone rosse di Latina al setaccio | 2 denunciati e divieti di ritorno

Durante un’operazione nelle zone considerate a rischio di Latina, la Polizia di Stato ha effettuato controlli approfonditi, denunciando due persone di nazionalità albanese per ricettazione. Sono stati inoltre emessi divieti di ritorno nelle aree interessate. Questi interventi rientrano in un’attività di prevenzione e sicurezza volta a garantire la tranquillità della comunità locale.

Latina, 10 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei controlli straordinari disposti nella serata di ieri nelle cosiddette " zone rosse " del capoluogo pontino, ha denunciato in stato di libertà due soggetti, entrambi di nazionalità albanese, indiziati del reato di ricettazione. I due uomini sono stati controllati presso uno dei posti di controllo predisposti dalle pattuglie sul territorio. Dopo essere stati identificati, hanno manifestato evidenti segni di nervosismo, tentando di occultare alcuni generi alimentari che avevano con sé. L'approfondimento dei controlli, esteso anche al veicolo in loro uso, ha consentito di rinvenire numerose bottiglie di bevande alcoliche, per le quali i soggetti non sono stati in grado di fornire una plausibile giustificazione circa la provenienza.

