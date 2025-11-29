Controlli della polizia nelle zone rosse | scatta l' allontanamento per due uomini

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone allontanate dalla zona rossa. L'intervento della polizia è arrivato nel corso dei controlli capillari avviati il 22 ottobre nelle tre zone individuate dal prefetto con un decreto: Vucciria, Teatro Massimo e Stazione Centrale. Per potenziare la sicurezza è previsto, infatti, anche il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

