Dà in escandescenza e spruzza spray al peperoncino nei negozi di corso Duomo

Giovedì mattina, intorno alle 10, si è verificato un episodio di tensione in corso Duomo, con un individuo che ha dato in escandescenza e spruzzato spray al peperoncino all’interno di alcuni negozi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, chiamati dai testimoni e dai commercianti presenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di gestire la situazione e di garantire la sicurezza dei presenti.

Momenti di tensione giovedì mattina, intorno alle ore 10, nel centralissimo corso Duomo. Il 118 e i carabinieri sono accorsi sul posto dopo le richieste di soccorso lanciate da negozianti e testimoni che hanno assistito alla nebulizzazione di spray urticante.

